MasterChef Türkiye şampiyonlarından Esra Tokelli'den sevenlerini sevindiren haber geldi. Babasının sağlık sorunları nedeniyle Maslak'ta işlettiği Şampiyon Lezzetler adlı restoranını geçici olarak kapatan ünlü şef, aradan geçen bir ayın ardından yeni kararını açıkladı.

Tokelli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek restoranını yeniden açacağını duyurdu.

YENİDEN KAPILARINI AÇIYOR

Takipçilerine ve müşterilerine teşekkür eden Esra Tokelli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili misafirlerimiz ❤️

Güzel dilekleriniz ve dualarınızla babamın sağlık durumu çok şükür iyiye gitti. Bu süreçte yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz, desteğinizi ve sevginizi esirgemediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim.

Şimdi yeniden aynı sofrada buluşma, güzel lezzetleri paylaşma zamanı… Şampiyon Lezzetler’i pazartesi günü yeniden açıyoruz. Sizleri kaldığımız yerden, aynı heyecan ve özenle ağırlamak için sabırsızlanıyorum.

Pazartesi görüşmek üzere… İyi ki varsınız ❤️"

BABASININ SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE KAPATMIŞTI

Esra Tokelli, yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Maslak'taki restoranına geçici olarak ara vereceğini duyurmuştu. Babasının sağlık sorunları nedeniyle ailesine zaman ayırmak ve bu süreçte onun yanında olmak istediğini belirten ünlü şef, müşterilerinden anlayış istemişti.

Tokelli'nin restoranını yeniden açacağını duyurması takipçilerini sevindirdi.