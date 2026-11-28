İstanbul’da görülen bir boşanma davasında, ihanet iddiasını ortaya koyan görüntüler yargı kararına dayanak oldu.

Ortak çocuğun babasının telefonunda bulduğu mesajları fotoğraflaması ve sosyal medyada karşılaştığı videoyu annesiyle paylaşması, davanın seyrini değiştirdi.

Uzman çavuş olan eşinin aile hayatına ilgisiz kaldığını, babalık ve kocalık sorumluluklarını yerine getirmediğini öne süren kadın, eşinin başka kadınlarla görüştüğünü belirterek boşanma davası açtı.

İHANETİ ORTAYA ÇIKARAN GÖRÜNTÜLERİ ÇOCUK BULDU

Sabah'ta yer alan habere göre, dava sürecinde ortak çocuk, babasının telefonundaki mesajların fotoğraflarını çekerek annesine ulaştırdı.

Ayrıca TikTok'ta babasının başka bir kadınla aynı araçta bulunduğu videoya rastladı.

Söz konusu görüntüler de boşanma davasında delil olarak sunuldu.

İddiaları reddeden koca ise görüntülerin kendi rızası dışında elde edildiğini savunarak hukuka aykırı delil sayılmaları gerektiğini ileri sürdü.

80 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, söz konusu verilerin hukuka aykırı delil olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Evlilik birliğinde sadakat yükümlülüğünü ihlal eden kocayı ağır kusurlu bulan mahkeme, kadın lehine 40 bin lira maddi ve 40 bin lira manevi olmak üzere toplam 80 bin lira tazminata karar verdi.

Kararı temyiz eden kocanın başvurusu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Yargıtay, yerel mahkemenin hükmünü oy birliğiyle onadı.