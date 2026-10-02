A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Ersoy için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ersoy'un oğlu Murat Ersoy da babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde yaşanan duygusal anlar, baba-oğul arasındaki vedayı gözler önüne serdi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Ali Şükrü Ersoy'un cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Namazın ardından Ersoy'un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1954 DÜNYA KUPASI'NDA KALEDEYDİ Ali Şükrü Ersoy, Türk futbol tarihinin önemli kalecileri arasında yer alıyordu. A Milli Takım'ın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda milli kaleyi koruyan Ersoy, 1954-1962 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi. Ersoy, A Milli Takım'da da 8 kez forma giyerek Türk futboluna hizmet etti.

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