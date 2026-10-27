Hükümete bağlı Vatan Kalkanı güçleri, X platformundaki hesaplarından yaptıkları açıklamada Amalika Güçleriyle birlikte bölgede ortak askeri operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ

Açıklamada, operasyon kapsamında çok sayıda tepe ve stratejik mevzinin kontrol altına alındığı belirtildi. Çatışmalarda Husilere kayıp verdirildiği ve gruba ait mühimmatların imha edildiği aktarıldı.

KENT KUŞATMA ALTINDA

Öte yandan Taiz kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar aylardır devam ediyor. Kentin büyük bölümü hükümet güçlerinin kontrolünde olsa da Husiler, ana girişleri ve kritik noktaları ellerinde tutarak kenti kuşatma altında tutmayı sürdürüyor.