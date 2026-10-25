İzmir’in Çiğli ilçesinde boşandığı Aysel Aydemir’i (39) silahla yaralayan Ferhat Bingöl’e (43), eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay’da bozuldu. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanığın eyleminin neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu oluşturduğuna karar vererek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Daire, Bingöl’ün Aydemir’i sağ bacak ve sol diz bölgesinden yaraladığını, eylemine kendiliğinden son vererek kaçtığını belirtti. Kararda, sanığın öldürmeye elverişli tabancayla, ciddi bir engel bulunmaksızın yakın ve etkili mesafeden yerdeki Aydemir’in hayati bölgelerine ateş etme imkanı olduğu halde bacaklarını hedef aldığı ifade edildi. Bu gerekçelerle nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi hukuka aykırı bulundu.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI

İki çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran 2023 günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıktı. Beş yıl önce boşandığı ve hakkında koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle yanına gelip “Demek beni şikayet edersin” dedikten sonra ateş açtı.

Ardından Aydemir’in başını hedef alan Bingöl’ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Bingöl, Aydemir’i bacaklarından vurup kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Bingöl ise tutuklandı.

DOSYA İTİRAZ ÜZERİNE AĞIR CEZAYA GİTTİ

Savcı, Bingöl hakkında boşandığı eşe karşı kasten yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianameyi Karşıyaka 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Ancak avukatların itirazları üzerine dosya Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme heyeti, 2024 yılında görülen karar duruşmasında Bingöl’e eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca 6136 sayılı Kanun’a muhalefetten 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına hükmetti. Cezalarda herhangi bir indirim yapılmadı.

İstinaf incelemesinde tarafların itirazları reddedilince dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından Bingöl, Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan yeniden yargılanacak.