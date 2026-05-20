ABD, İsrail-İran savaşının etkisi ile yıla zorlu bir başlangıç yapan ve yaz sezonunda da yabancı turist rezervasyonunda son dakikaya kalan turizm sektörü 9 güne çıkarılan bayram tatili ve yerli turist hareketliliği ile kriz içinde bir nefes almayı hedefliyor.

Tatilin erken ilan edilmesi ile birlikte yerli pazarda ve yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarda bir hareketlilik başladığını kaydeden sektör temsilcileri doluluğunun bayram döneminde yüzde 95’lere çıkmasını beklediklerini aktardı.

Enflasyonla birlikte iç pazarda bu yıl fiyatlar yüzde 30 civarında olan fiyat artışlarının tesisleri doldurmak adına bir miktar geri geldiği de aktarılırken, Antalya’da 5 günlük tatil fiyatı 42 bin TL ile 172 bin TL arasında Bodrum’da ise 30 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor.

ANTALYA’DA YÜZDE 10 DÜŞÜŞ VAR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl konaklamada fiyatların uygun olduğunu yerli turist rezervasyonlarında da artış beklediklerini kaydetti. “Bizim yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar da ciddi rezervasyon yapıyorlar. Bunu görüyoruz ve haziranın birinci haftasına kadar yoğun bir dönem geçireceğiz.

Sonra haziranın ikinci haftası ve dördüncü haftası arasında sakin dönem olacak sonra da yüksek sezon başlayacak inşallah” ifadelerini kullanan Kavaloğlu mayıstaki yüzde 75 doluluğun bayram haftasında yüzde 95’e çıkmasını beklediklerini aktardı. Kavaloğlu, tatilin erken açıklanmasının avantaj yarattığını ve 15 mayıs döneminde Antalya’da turist kaybının yüzde 10 olduğunu dile getirdi.

Yabancı yüzde 3’lük zammı kabul etmedi

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün olumsuz başlayan tablo içinde 9 günlük tatilin tesislerde 5 günlük yoğun bir dönem yaratacağını aktardı. Doluluk potansiyelinin de yüzde 90-95’leri bulabileceğini söyleyen Aygün, “Bu da ciddi bir nefes aldıracaktır. İç pazarda özellikle bizim bölgelerimize Antalya, Denizli, İzmir, Uşak’tan daha yoğun misafir potansiyeli olacaktır.

Bayram öncesi ve sonrasındaki dönemlerde indirim çalışmamız var. İndirimi biz bir kaldıraç gibi kullanmaya çalışıyoruz” diye konuşan Aygün, iç pazarda en az yüzde 30 fiyat artışlarının olduğunu yabancı turistin ise yüzde 2.8’in üstündeki bir fiyat artışını kabul etmediğini söyledi.

Bayram tatili 42 bin TL’den başlıyor

Tek çocuklu bir ailenin 5 günlük Antalya tatili her şey dahil otellerde 42 bin TL’den başlarken Belek Bölgesi’nde 173 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Bodrum otellerinde ise 30 bin TL’ye kadar inen fiyatlar yine tek çocuklu bir aile için 300 bin TL’ye kadar çıkabiliyor., 7 gecelik Benelüks Fransa turu 1.598 Euro’dan (85.205) başlarken, Bayramın son günü çıkışlı bir 7 gecelik Miami turu 5.488 Euro’luk (292.620) fiyatlarla satışta.