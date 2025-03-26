Uzun süredir sinema ve televizyon projelerinden uzak kalan ve daha önce yaptığı bir açıklamada "Uzun zamandır çalışmıyorum ve aşırı harcamalar yapmıyorum" diyen Bade İşçil geçen gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

İşçil, yürüyüş sonrası Bebek'teki uygun fiyatlı bir market zincirine uğradı. Alışveriş yaptı. Ardından poşetlerini alıp İETT otobüsü bekledi.

Gelen otobüse binen Bade İşçil iki durak sonra indi. Ünlü oyuncuyu otobüste görenler ise şaşırdı.

Sosyal medyada "Ünlü biri nasıl olur da toplu ulaşım aracı kullanır?" içerikli yorumların yapılmasının ardından İşçil, konuyla ilgili Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

"NEDEN TUHAF GÖRÜLDÜ ANLAYAMADIM"

Bade İşçil şunları söyledi:

"Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım?"

"Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim."