Beslenme uzmanları tarafından sağlıklı yağ ve protein kaynakları arasında gösterilen badem ve makademya fındığının, magnezyum ve çinko değerleri açısından kabak ve ay çekirdeğinin gerisinde kaldığı bildirildi. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) FoodData Central verileri, günlük temel mineralleri karşılamada yerli ve ulaşılabilir tohumların sağladığı oranları ortaya koydu.

VERİLERLE MİNERAL ORANLARI AÇIKLANDI

USDA verilerine göre, 100 gram çiğ kabak çekirdeği yaklaşık 500 mg magnezyum ve 6,3 mg çinko içeriyor. Aynı miktardaki bademde yaklaşık 258 mg magnezyum ve 3,1 mg çinko bulunurken; makademyada bu oranlar yaklaşık 107 mg magnezyum ve 1,2 mg çinko seviyesinde kalıyor.

Bu tabloya göre kabak çekirdeği, bademe oranla yaklaşık iki kat; makademyaya oranla ise magnezyumda 4,7 kat, çinkoda 5 kattan fazla mineral içeriği barındırıyor.

Ay çekirdeği de mineral yoğunluğuyla öne çıkıyor. 100 gram çiğ ay çekirdeğinde yaklaşık 302 mg magnezyum ve 5,6 mg çinko tespit ediliyor. Söz konusu değerler, ay çekirdeğinin bademden %17 daha fazla magnezyum ve yaklaşık iki kat daha fazla çinko; makademyadan ise yaklaşık üç kat daha fazla magnezyum ve 4,7 kat daha fazla çinko sunduğunu gösteriyor.

MAGNEZYUM VE ÇİNKONUN BİYOLOJİK İŞLEVLERİ

Besinlerle alınan magnezyum; kas ve sinir sisteminin düzenli çalışması, hücresel enerji üretimi, kan şekeri dengesi, kan basıncının kontrolü ve iskelet sisteminin korunmasında görev alıyor.

Hücre bölünmesi, DNA ve protein sentezinde rol oynayan çinko ise bağışıklık mekanizmasının sürdürülmesi, yara iyileşmesi, koku ve tat duyularının işlevselliği ile doku onarımı için vücut tarafından kullanılıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VAR

Kabak ve ay çekirdeği; yoğurt, salata, tahıl gevrekleri ve ev yapımı unlu mamullere katılarak ya da doğrudan ara öğün olarak tüketilebiliyor. Uzman verileri, çekirdeklerin yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğuna ve kavrulmuş-tuzlu formların sodyum yükünü artırabileceğine işaret etti.

Ürünün sağladığı kesin besin değerleri ise tohumun türüne, yetiştirilme koşullarına ve uygulanan işleme yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.