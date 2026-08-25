Araştırmalara göre Antep fıstığı; sağlıklı yağlar, lif ve bitkisel bileşikler açısından zengin yapısıyla kalp-damar sağlığını destekleyen besinler arasında yer alıyor. Özellikle toplam kolesterol ve bazı çalışmalarda LDL olarak bilinen 'kötü' kolesterol üzerindeki etkisi dikkat çekiyor.

ANTEP FISTIĞI ÖNE ÇIKTI

Ceviz, badem, fındık, kaju ve Antep fıstığının etkilerinin karşılaştırıldığı 34 klinik çalışmayı kapsayan bir analizde, Antep fıstığı toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliseritleri düşürme açısından en üst sıralarda yer aldı. Araştırmaya toplam 1.677 kişi dahil edildi. Bununla birlikte araştırmacılar, karşılaştırmaya ilişkin kanıtların kalitesinin düşük olduğunu ve sonuçların temkinli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha geniş kapsamlı başka bir araştırmada ise 76 klinik çalışma incelendi. Bu çalışmada Antep fıstığı toplam kolesterolü düşürmede karşılaştırılan kuruyemişler arasında ilk sırada yer aldı. LDL kolesterolde kaju, trigliseritte ise fındık daha güçlü sonuç verdi. Yani tek bir kuruyemiş her ölçütte diğerlerinden üstün değil.

Antep fıstığı üzerine yapılan 12 klinik çalışmanın birlikte değerlendirildiği başka bir araştırmada da tüketimin toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinde düşüşle ilişkili olduğu görüldü.

TANSİYON ÜZERİNDE DE ETKİSİ VAR

Antep fıstığının öne çıktığı tek alan kolesterol değil. 13 klinik çalışmanın sonuçlarını bir araya getiren bir araştırmada düzenli Antep fıstığı tüketiminin büyük tansiyonda ortalama 2,12 mmHg düşüşle ilişkili olduğu belirlendi. Küçük görünen bu değişimin kalp sağlığı açısından olumlu olabileceği değerlendiriliyor.

17 klinik çalışmayı ve 940 yetişkini kapsayan başka bir analizde de Antep fıstığının büyük tansiyon ve trigliserit değerlerini düşürdüğü, HDL olarak bilinen 'iyi' kolesterol seviyesinde ise artış sağladığı bildirildi.

Bu sonuçlar ceviz veya bademin sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Her kuruyemiş farklı besin değerleriyle öne çıkıyor. Bilimsel karşılaştırmalar yalnızca Antep fıstığının özellikle bazı kalp-damar risk göstergelerinde dikkat çekici sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Tüketirken ise miktar ve hazırlanış biçimi önemli. Kuruyemişler yüksek enerji içerdiğinden porsiyon kontrolü yapmak, ayrıca tuz eklenmemiş ve mümkün olduğunca sade Antep fıstığını tercih etmek daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.