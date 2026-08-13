Süt seçerken yalnızca kalori veya yağ oranına bakmak yeterli değil. Protein, kalsiyum, D vitamini, potasyum, doymuş yağ ve ilave şeker miktarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle bitkisel sütlerin içeriği kullanılan ürüne ve markaya göre önemli ölçüde değişebiliyor.

İNEK SÜTÜ BESİN DEĞERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

İnek sütü protein, kalsiyum, B12 vitamini, fosfor ve potasyum açısından zengin bir içeriğe sahip. Bir bardak inek sütünde yaklaşık 8 gram protein bulunuyor. Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız sütlerin protein miktarları birbirine yakın olsa da kalori ve doymuş yağ miktarları değişiyor.

Kalori ve doymuş yağ tüketimini azaltmak isteyen yetişkinler için az yağlı veya yağsız inek sütü daha uygun bir seçenek olabiliyor. Ancak kişinin beslenme ihtiyaçlarına göre tam yağlı süt de tercih edilebiliyor.

BİTKİSEL SÜTLERDE EN SAĞLIKLI SEÇENEK SOYA

Badem ve yulaf sütü son yıllarda oldukça popüler hale gelse de bitkisel sütler arasında şekersiz, kalsiyum ve D vitamini eklenmiş soya sütü besin değeri açısından öne çıkıyor. Soya sütü, yüksek protein içeriğiyle inek sütüne en fazla yaklaşan bitkisel alternatiflerden biri olarak gösteriliyor.

Bir bardak sade soya sütünde yaklaşık 7 gram protein bulunuyor. Badem sütünde ise bu miktar çoğunlukla 1 gram civarında kalıyor. Yulaf sütü de genellikle soya sütünden daha az protein ve daha fazla karbonhidrat içeriyor.

Badem sütü düşük kalorili olmasıyla avantaj sağlayabilirken yulaf sütü lif içeriğiyle dikkat çekiyor. Ancak bitkisel süt tercih edilirken yalnızca hangi bitkiden üretildiğine değil, ilave şeker içerip içermediğine ve kalsiyum ile D vitaminiyle zenginleştirilip zenginleştirilmediğine de bakılması gerekiyor.

Sonuç olarak süt tüketebilen kişiler için inek sütü güçlü ve dengeli bir besin kaynağı olmaya devam ederken, bitkisel süt tercih edenlerde şekersiz ve zenginleştirilmiş soya sütü en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.