BAE resmi haber ajansı WAM’ın Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Afra el-Hamili’ye dayandırdığı haberine göre, İran’la gerçekleştirilen tüm ticari işlemler, alışverişler ve ekonomik faaliyetler geçici olarak durduruldu.

İRAN’DAN GÖNDERİLEN FÜZE SONRASI

Kararın uygulanmasına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

BAE’nin kararı, Savunma Bakanlığının İran’dan fırlatıldığı belirlenen iki balistik füzenin deniz seyrüseferini hedef aldığını ve füzelerin denize düştüğünü duyurmasının ardından geldi.

BÖLGEDE GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

Orta Doğu’daki gerilim, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından tırmanmış, İran da aralarında ABD askeri unsurlarının bulunduğu BAE dahil bölgedeki bazı ülkelere saldırılar düzenlemişti.

İran ile ABD arasında haziran ayının ortasında, Pakistan’ın arabuluculuğunda savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Ancak anlaşmanın koşulları ve küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin anlaşmazlıkların çözülememesi nedeniyle müzakereler daha sonra kesintiye uğramıştı.