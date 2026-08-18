BAE Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik bir füze tehdidi tespit ettiğini duyurdu.

Açıklamada, halktan resmi kaynaklardan yayımlanan uyarı ve gelişmeleri takip etmesi istendi. Duyulabilecek seslerin, hava savunma sistemlerinin füze tehdidine karşı gerçekleştirdiği önleme ve müdahale operasyonlarından kaynaklanabileceği belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması amacıyla her türlü tehditle mücadele için "tam teyakkuz ve hazırlık" halinde olduğunu ifade etti.