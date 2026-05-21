BAFRA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BAFRA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/349 Esas

DAVALI : ÖZKAN YÖRO-31211269320

Davacı , ZEHRA GÜNDOĞDU ileDavalılar , FATMA YÖRO, İLHAN YÖRO, KENAN YÖRO, ÖZKAN YÖRO, SİNAN YÖRO arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Özkan Yöro'ya tebligata yarar adresinizin tespit edilmediğianlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; davacı tarafından davalılardan Özkan YÖRO hakkında Samsun İli, Bafra İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 65 Ada, 51 Parsel, 18 ve 19 nolu bağımsız bölümler (zemin dükkanlar) ve Samsun İli, Bafra İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 61 Ada, 14 Parsel, Bahçeli İki Katlı Kargir Ev ve Ahır niteliğinde taşınmazlardaki ortaklığın her taşınmazın umuma açık artırma yolu ile ayrı ayrı satılarak giderilmesini, talep etmiştir.

Durusma Günü: 17/07/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde veyadiğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve kararda verilebileceği ilanenihtar ve tebliğ olunur. 10/04/2026

