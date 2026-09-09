BAFRA BELEDİYE BŞK.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI



MADDE 1- İlçemizin Fatih (Tapuda Büyükcami) Mahallesinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkul, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile satışı yapılacaktır.



MADDE 2- Satılacak Gayrimenkulün:

SIRA NO 1 MAHALLE Fatih (Tapuda Büyükcami) ADA 2001 PARSEL 14 NİTELİK ARSA İMAR DURUMU TİCK ARSA-ARAZİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 3.540,62 TAHMİNİ BEDEL (TL) 49.568.680,00 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1.487.060,40 ÖDEME ŞEKLİ Peşin veya %50’si peşin kalanı iki yılda 12 taksitle yasal kanuni faizi ile birlikte ödenir. İHALE TARİHİ 25.09.2026 İHALE SAATİ 10:00 İHALE TÜRÜ KAPALI TEKLİF



MADDE 3 – İhaleye ilişkin şartname bedeli 5.000,00 TL olup Şartname Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.



MADDE 4 – İhale, Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile yapılacaktır.



MADDE 5 - İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’ne en geç 24.09.2026 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Gelirler Müdürlüğüne en geç 24.09.2026 Perşembe günü saat 17:00’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak 25.09.2026 Cuma günü saat 10:00’ da ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.

İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.



MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:



a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak) ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı, 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i) Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.



MADDE 7 –

Ödeme Şekline İlişkin Hususlar: İhalenin üzerinde kaldığı istekli ihale sonucu belirlenen satış bedelini ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde peşin olarak ödeyeceği gibi ödemeyi taksitli şekilde de talep edebilir. İhale sonucu belirlenen satış bedelini taksitli ödemek istemesi halinde ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihale sonucu belirlenen satış bedelinin %50 tutarını peşin, kalanı 2 (iki) yılda 12 eşit taksitle yasal kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitli satışlarda ihale sonucu belirlenen satış bedelini ihale kararının tebliğinin bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faizle birlikte tahsil edilir.



MADDE 8 –



İhalenin Yapılacağı Yer :Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati :25.09.2026 Cuma Günü Saat: 10.00’da yapılacaktır.

Evrakların Teslim

Tarih ve Saati :24.09.2026 Perşembe Günü Saat: 17.00’a kadar



İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02542390