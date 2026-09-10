Samsun’un Bafra ilçesinde tarımsal üretimde önemli yere sahip kapya biber için hasat etkinliği gerçekleştirildi. Osmanbeyli Mahallesi’nde düzenlenen programa AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Çiğdem Karaaslan, Bafra Ovası’ndaki tarımsal üretimin yüksek verim kapasitesine dikkat çekti. Bölgede dönüm başına 4 ila 7 ton arasında ürün alındığını belirten Karaaslan, yazlık sebzelerin hasadı devam ederken kışlık sebzelerin dikiminin de sürdüğünü söyledi.

Karaaslan, bölgedeki tarımsal üretimin yeni yatırımlarla desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, "Bafra Ovası'nı, Çarşamba Ovası'nı, Vezirköprü'müzü, Samsun'umuzun dört bir yanını yeni yatırımlarla buluşturarak çiftçilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Pazar günü şehrimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ağırlayacağız. Samsun için büyük bir yatırım olarak Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." diye konuştu.

ÜRETİMİN YÜZDE 98’İ BAFRA’DA

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kapya biberin Samsun ve özellikle Bafra Ovası için önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Kentte yaklaşık 32 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirten Yılmaz, mevcut üretimin yaklaşık 126 bin ton olduğunu, bu yıl ise 125 bin ton civarında rekolte beklendiğini aktardı. Yılmaz, "Samsun'da kapya biberinin yüzde 98'i Bafra ilçemizde yetiştiriliyor." dedi.

FARKLI İLLERE GÖNDERİLİYOR

Bafra’da üretilen kapya biberin kullanım alanlarının çeşitlilik gösterdiğini belirten Yılmaz, ürünün bir bölümünün taze tüketim için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlere gönderildiğini ifade etti.

Yılmaz, pul biber üretiminde kullanılacak ürünlerin Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı illere, konserve ve salça üretiminde değerlendirilecek ürünlerin ise Tokat, Bursa ve İzmir’deki işletmelere gönderildiğini belirtti.

Üretim ve hasat dönemine ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Kapya biberin mayıs ayının 15'inden itibaren dikimi yapılıyor. Hasat ise ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Burada üretilen kapya biberin az da olsa ihracatı var. Şu an 500 ton civarında ihracatımız söz konusu." ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE 4 MİLYAR LİRAYA YAKIN KATKI

Kapya biber üretiminin Samsun ekonomisine sağladığı katkıya da değinen Yılmaz, yıllık ekonomik değerin 3,5 ila 4 milyar lira arasında olduğunu belirtti. Bafra’nın verimli toprakları ve iklim koşullarının üretim için uygun olduğunu ifade eden Yılmaz, ilçedeki kapya biber üretimini daha da artırmak istediklerini söyledi.

Bafra’da yetiştirilen ürünün irilik ve kalite bakımından öne çıktığını aktaran Yılmaz, "Kapya biberinin alıcıları, diğer illerde yetiştirilenlerden daha iri, daha kaliteli olduğunu ifade ediyorlar. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirildi, süreç devam ediyor. Bu da üreticimizin üretimini de gelirini de artıracak." ifadelerini kullandı.