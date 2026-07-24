BAFRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

BAFRA

İCRA DAİRESİ

2025/1886 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1886 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Samsun İl, Bafra İlçe, İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 1790 Ada, 19 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tam hissesi Er... Gün... adına kayıtlı olup,taşınmaz belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi: Samsun İli Bafra İlçesi İsmetpaşa Mah. 1790 Ada 19 Parsel 1 Nolu Bağımsız Bölüm Bafra / SAMSUN Yüzölçümü: 493,01 m2, Arsa Payı: 147/2183, İmar Durumu:Var, Bitişik Nizam (B-7) katlı konut, Kıymeti: 4.910.293,32 TL, KDV Oranı: %1, Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup, başkaca haciz ve şerhler mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:42

21/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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