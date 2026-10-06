BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)] Türk Lirası olarak yatırılacak olan teminatların; Samsun 02 Nolu Muhasebe Müdürlüğü adına (T.C Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı) T.C Ziraat Bankası Samsun Şubesi Hazine Cari Hesabı olan; TR63 0001 0002 2200 0010 0065 86 iban numaralı hesaba her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere açıklama kısmına mahalle ve ada/parsel numaralarının belirtilerek yatırılması,