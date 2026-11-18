Samsun'un Bafra ilçesinde tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı sürüyor. Haziran ayında toprakla buluşturulan fideler, yaklaşık beş aylık yetişme sürecinin ardından kasım ayıyla birlikte toplanmaya başladı.

Kızılırmak Nehri'nin suladığı verimli ovada yetiştirilen kırmızı lahanalar, hasadın ardından Bafra Sebze ve Meyve Hali üzerinden farklı kentlere sevk ediliyor.

100 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, kırmızı lahana üretiminin ova genelinde geniş bir alana yayıldığını belirtti. Yaklaşık 20 bin dekar arazide üretim yapıldığını aktaran Aşçı, dönüm başına ortalama 5 ton verim elde edildiğini ifade etti.

Bu yılki üretim miktarına ilişkin beklentilerini paylaşan Aşçı, "Dönüm başına ortalama 5 ton verim alınıyor. Bu yıl ovamızdan 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Türkiye'nin kırmızı lahana ihtiyacının yüzde 65'ini Bafra Ovası karşılıyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamına ve Türkiye'nin pek çok iline ürün gönderiyoruz. Sağlık açısından da faydalı olan kırmızı lahanayı tüm tüketicilere öneriyoruz." dedi.

TARLADAN KİLOGRAMI 8-10 LİRADAN SATILIYOR

Yeşilyazı Mahallesi'nde üretim yapan Bayram Demirtaş da 22 dönümlük arazisinde kırmızı lahana yetiştirdiğini ve hasat çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ürünlerin Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderildiğini belirten Demirtaş, satış fiyatına ilişkin ise "Ürünlerimiz Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Tarladan faturalı olarak kilogramını 8-10 liradan satıyoruz" diye konuştu.