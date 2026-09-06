Kilis merkeze bağlı Çörten köyündeki bir bağ evinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Nuri Çamlı ile Y.R.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında Y.R.P., yanında bulunan tabancayı çekerek Mehmet Nuri Çamlı'ya ateş açtı. Çevrede yankılanan silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay mahalline hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
KURTARILAMADI
Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Mehmet Nuri Çamlı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra vakit kaybetmeden ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Çamlı, doktorların gösterdiği tüm çabalara ve tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ALKOLLÜ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yürütülen takip sonucunda Y.R.P., sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.