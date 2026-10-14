Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun, yeni bölümünde yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Naciye Şahin, 5 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için kutuları açarken bir yandan da hayallerini gerçekleştirebilmek için mücadele etti. Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de bankanın tekliflerini değerlendiren Şahin, finalde kararını verdi.

YARIŞMAYA BAĞ-KUR BORCU İÇİN KATILDI

Mersin'de çiftçilik yapan 57 yaşındaki Naciye Şahin, yarışmaya biriken BAĞ-KUR borcunu ödemek ve evinin çatısını yaptırmak amacıyla katıldı. Para ağacındaki kutuları açarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Şahin, başlangıçta bankanın 40 bin TL'lik teklifiyle karşılaştı.

Yarışmanın ilk bölümünde 500 TL ve 5 bin TL gibi düşük tutarlı ödüllerin yanı sıra 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik ödüllerin de kutulardan çıkması heyecanı artırdı.

MANİLİ KUTU AÇILIŞI STÜDYODA ALKIŞ ALDI

Yarışmanın dikkat çeken anlarından biri, Çağla'nın 4 numaralı kutusunun açılması sırasında yaşandı. Çağla'nın yarışmaya özel yazdığı mani stüdyoda alkışlarla karşılanırken, kutudan 5 TL çıkması da sevinç yarattı.

Fatih'in 16 numaralı kutusundan 1 TL çıkması ise yarışmadaki heyecanlı anlara bir yenisini ekledi.

AİLESİNDEN GELEN DESTEK DUYGULANDIRDI

Mersin'de yaşayan Naciye Şahin, yarışma sırasında eşi, oğlu ve torunlarıyla uzaktan bağlantı kurdu. Ailesiyle görüşürken duygusal anlar yaşayan Şahin, sevdiklerinin desteğiyle büyük ödül için mücadelesini sürdürdü.

BANKANIN 1 MİLYON 400 BİN TL'LİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Yarışmanın son bölümünde mavi kutuların tamamının açılmasıyla geriye 25 bin TL, 750 bin TL, 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik ödüller kaldı. Bankanın teklifleri de aşama aşama yükseldi. İlk olarak 40 bin TL sunulan teklif, ilerleyen turlarda 100 bin TL, 185 bin TL, 310 bin TL ve 660 bin TL'ye çıktı.

Finalde ise Naciye Şahin'e 1 milyon 400 bin TL teklif edildi. BAĞ-KUR borcunu kapatmak ve evinin çatısını yaptırmak isteyen Şahin, büyük ödül için risk almak yerine bankanın teklifini kabul etti.

Böylece 1 milyon 400 bin TL kazanan Naciye Şahin'in kendi kutusu olan 18 numaralı kutudan ise 25 bin TL çıktı. Şahin, yarışmadan elde ettiği ödülle hayallerini gerçekleştirmek için önemli bir adım attı.