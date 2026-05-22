Bayramda yola çıkacak araç sahipleri araçlarında zorunlu güvenlik ekipmanlarını bulundurmadığı takdirde para cezası ile karşılaşacak. Ekipmanların sadece var olması da yetmiyor. Sok kullanma tarihlerinin geçmemiş olması da önemli.

TARİHİ GEÇMİŞ EKİPMAN CEZADAN KURTARMIYOR

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde en çok takıldığı nokta, ekipmanların işlevselliği. Yani bagajın en dibine fırlatılmış, paslanmış ya da tarihi geçmiş malzemeler sizi cezadan kurtarmaya yetmiyor.

Kritik Uyarı: Tarihi geçmiş bir yangın tüpü, içeriği boşalmış bir ilk yardım çantası ya da ayağı kırık bir reflektör doğrudan ceza sebebi sayılıyor. Eğer araç size ait değilse (kiralık veya şirket aracıysa) bile ceza o esnada direksiyon başında olan sürücüye yazılıyor.

İŞTE 2026 YILI ZORUNLU EKİPMAN LİSTESİ

Yola çıkmadan önce bagajınızı kontrol etmeniz ve eksikleri tamamlamanız için güncel liste şu şekilde:

Yangın Söndürme Cihazı: Binek otomobillerde en az 1 kg kapasiteli olmalı ve sürücünün hemen ulaşabileceği bir yerde (tercihen koltuk altı veya yakın bölme) yer almalıdır.

Reflektör (2 Adet): Olası bir arıza veya kaza durumunda şehir içinde aracın 30 metre, şehirler arası yollarda ise 150 metre uzağına konulması yasal zorunluluktur.

İlk Yardım Çantası: İçeriğinin eksiksiz ve malzemelerin (özellikle steril ürünlerin) son kullanma tarihlerinin güncel olması gerekiyor.

Çekme Halatı, Kriko ve Bijon Anahtarı: Lastik patlamaları ve yolda kalma durumları için hayati önem taşıyor. (Önemli Not: Yeni nesil araçlarda stepne yerine tamir kiti sunulabiliyor; ancak kriko ve bijon anahtarı gibi teknik müdahale aletlerinin varlığı kontrol ediliyor).

Pense, Tornavida, Seyyar Lamba veya El Feneri: Gece şartlarında teknik müdahaleyi kolaylaştıracak bu yardımcı aletler de genişletilen denetim listesinde yer alıyor.

Kış Ekipmanları (Patinaj Zinciri): Özellikle kış aylarında ve riskli bölgelerde bagajda bulundurulması şart koşuluyor.