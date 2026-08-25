Şanlıurfa'da tehlikeli bir yolculuk anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi 2348'inci Sokak'ta, hareket halindeki bir otomobilin bagajında iki genç yolculuk yapıyordu.

Sürücünün hızla ilerlediği sırada ani bir fren yapması, gençlerden birinin yola savrulmasına neden oldu. Yere düşen genç, aynı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü.

"BİR ŞEY OLMAMAMIŞ GİBİ ARACA BİNDİ"

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Kazanın ardından ezilmekten kurtulan genç, ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının kullandığı araca bindi ve olay yerinden uzaklaştı.