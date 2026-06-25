İstanbul Bağcılar'da yabancı uyruklu Ahmet Arabi, yüklü miktarda bir ödeme almak amacıyla aracıyla 220'nci Sokak'ta bulunan bir iş yerine geldi. Arabi'nin kullandığı aracı adım adım takip eden kimliği belirsiz şüpheliler, kurbanlarının aracını park etmesini fırsat bilerek harekete geçti.
LASTİKLERİ PATLATIP SİLAH ÇEKTİLER
Kendi araçlarından hızla inen soyguncular, ilk iş olarak Ahmet Arabi'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti. Daha sonra zorla kapıları açan şüphelilerden biri Arabi'nin başına silah doğrulturken, diğer soyguncu ise araçta bulunan yaklaşık iki milyon beş yüz altmış sekiz bin lirayı gasp etti. Saniyeler içinde gerçekleşen dehşet verici soygunun ardından şüpheliler, kendi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin kaçış esnasında kullandıkları araç, Anadolu Yakası'nda, Pendik ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Zanlıların aracı bıraktıktan sonra izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlenirken, polis ekiplerinin kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam ediyor.