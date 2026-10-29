Kaza, saat 19.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 34 HO 1288 plakalı İETT otobüsünün şoförü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde bulunan 34 KV 6485 plakalı çekiciye çarptı. YARALANAN OLMADI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle Matbaacılar Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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