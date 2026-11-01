İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki iki binada çatlak ve yarıklar oluştuğunun belirlenmesi üzerine toplam dört bina tahliye edildi. Çatlakların tespit edildiği iki bina mühürlendi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak’ta meydana geldi. İnşaatın bitişiğindeki iki binanın duvarlarında çatlaklar ve bina girişinde yarıklar oluştuğu tespit edildi. Binadan gelen sesleri duyan vatandaşlar kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

SOKAK GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde iki apartmanın duvarlarında kısmi çatlaklar ve bina girişinde yarıklar belirlendi. Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikteki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler şerit çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

"YETKİLİLER NE KARAR VERECEKLER ONU BEKLİYORUZ"

Bina sakini İrfan Uluç, inşaat alanında fazla hafriyat çıkarıldığı için binada kayma olduğunu öne sürdü. Uluç, "Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz" dedi.