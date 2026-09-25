Bağcılar'da polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, sentetik ecza hapı üretiminde kullanıldığı belirlenen 22 kilo 970 gram ham madde ile satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheliden 1'inin cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerini takibe aldı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

İş yerinde yapılan aramalarda, sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde, satışa hazır 6 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışmada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheliden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.