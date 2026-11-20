İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, kaldırımda unutulan ve içerisinde yüklü miktarda para ile altın bulunan çantayı alarak götüren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 16 Kasım'da Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Hukuk bürosunda çalışan bir kişi, evine hırsız girmesinden endişe ettiği için yanında taşıdığı para ve altınların bulunduğu çantayla akşam saatlerinde eşi ve çocuğunun yanına geldi.

Bir süre kaldırımda bekleyen kişi, daha sonra ailesiyle birlikte aracına bindi. Ancak içerisinde para ve ziynet eşyaları bulunan çantasını kaldırımda unutarak bölgeden ayrıldı.

Bir süre sonra olay yerine gelen iki kişiden biri, kaldırımda bulunan çantayı fark etti. Çantanın içini kontrol eden şüpheli, daha sonra çantayı alarak bölgeden uzaklaştı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ

Olayın ardından mağdurun şikâyeti üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının aydınlatılması için saha çalışması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda çantayı alan kişinin M.M. (20) olduğu belirlendi. Şüpheli, içerisinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantayla birlikte evinde yakalandı.

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDEKİ EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çanta içerisinde yapılan incelemede 20 bin TL, 5 bin dolar, 500 avro ile altın bileklik, kolye ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu tespit edildi. Toplam değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olduğu belirtilen para ve ziynet eşyalarının tamamı sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.M., emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.