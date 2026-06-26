İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda H.S. (30) ile S.S. (34) yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 7 bin 250 adet farklı markalara ait boş parfüm şişesi, 307,5 kilogram parfüm esansı, bin 540 adet farklı markalara ait parfüm, 3 adet parfüm dolumunda kullanılan pens makinesi, 1 adet bilezik makinesi ile çok sayıda parfüm kapağı ele geçirildi. Operasyonun ardından iş yeri belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.S. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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