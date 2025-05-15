15 Temmuz Mahallesi'nde 1997 yılında yapılan ve temelinde aralıklarla su çıktığı belirtilen bitişik 2 bloklu 6 katlı bina, orta hasarlı olduğu için büyük risk taşıdığı ortaya çıktı. Site sakinlerinin yıllardır kendi imkanları ile kuyudaki suyu çektikleri belirtildi. Binanın kolonlarında su nedeniyle çatlaklar oluştuğu ve demirlerin ise çürüdüğü tespit edildi. 6 katlı binanın 50 daire, 12 dükkandan oluştuğu ve 250'ye yakın kişinin yaşadığı belirtildi. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrasında binanın orta hasarlı olduğu tespit edildi. Binanın belediyeden güçlendirme belgesi alınarak güçlendirme yapılması ya da yıkılması yönünde uyarıda bulunularak, 45 gün içerisinde tahliye edilmesi istendi.

'DEVLETİMİZİN SUNDUĞU KAMPANYALARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'

Site sakinleri olarak zor durumda kaldıklarını belirten Erkan Ünver, "Biz burada şu anda binamızın altında belli bir korozyon var. Burada 62 tapu olarak aynı sitede yaşıyoruz. Belediyenin burada bize ön ayak olup olan kampanyalardan, devletin bizim için vermiş olduğu kullanabileceğimiz imtiyazların hepsini kullanmak istiyoruz. Burada yüzde 60 hasarlı olduğu için bütün hepimiz malikler olarak buradan bir yardım istiyoruz. Belediyenin bize bir şekilde bir müteahhit atayarak, yardımcı olarak devletimizin söylediği yarı yarıya kampanyasından faydalanmak istiyoruz. Burada zaten bize bir kısım kağıtlar geldi. Maksimum ayın sonunda buradaki bütün daire sahipleri bir şekilde müşkül duruma düşeceğiz. Buna düşmeden böyle bir altyapıyla belediyenin bize yardımcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'BİNANIN YAPILDIĞI TARİHTEN BERİ ALTTA BİR KAYNAK SUYU VAR'

Ünver, "Afet işlerinden belirli süreler önce, geçmiş yıllarda dayanarak 9'ar ay, 10 ay arayla bize kağıtlar geldi. Biz bu arada bazı araştırmalar yaptık. Belediyeye gittik. Bina ile ilgili ne yapabiliriz? Güçlendirebilir miyiz? Fakat güçlendirmenin mantıklı olmayacağını binanın uygun olmayacağı söylendi. Zorunlu olarak kentsel dönüşüme gitmemiz icap ettiği söylendi. Fakat biz bu tabanda herhangi bir yapıcı bir firmaya ulaşamadığımız için, maliklerin hepsiyle de aynı ağız birliği olamadığımız için; belediyenin bunu bizi zorlayarak bu şekilde gelip bu firma yapacak, böyle bir şartları var, yarı yarıya kampanyası var veya ona uygun pozisyonlara getirmesini istiyoruz. Ayın 31'inde doğal gaz kesilecek. Sonra ilerleyen takipte elektrik, su kesilecek. Burada 62 tane aile var demek, bu 62 aile de nereye gidecek? Nereye çıkacak? Şu zamanda kiralık ev bulmak, kiraya çıkmak hepsi bir maliyet insanlar için. Böyle bir yardım istiyoruz. Şimdi zaten en büyük korkularımızdan biri o. Binanın yapıldığı tarihten beri altta bir kaynak suyu var. O da belli bir korozyona uğradığı için bize buranın güçlendirmesinin de olmayacağı söylenildi. O yüzden zaten binanın da bir ekonomik ömrü dolmuştur. Demek ki bunu bizim bir şekilde bütün hepimizin taşın altına elimizi koyup yapmamız gerekir. Binadan korkuyoruz. Belli çatlaklar var. Belli görüntüler alındı. Belli mühendisler geldi. Sonrasında bunu bekleyip zaten günümüzde aşağı yukarı 2 ayda, 3 ayda bir sarsıntı yaşanıyor. Bu binada insanlar zaten korku içinde yaşıyor" dedi.

'DAİRE MALİKLERİ OLARAK ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Kendi çabalarıyla güçlendirme çalışması yaptıklarını belirten bina sakini Cahit Türker, "Biz kendi çabalarımızla arkadaşlarla toplandık ve buraya güçlendirme amaçlı bir çalışma yaptık. Sonra bunun neticesinde en son olan depremde de işin daha böyle boyutu ortaya çıktı. Aile olarak binadaki malikler olarak korkmaya başladık. Buradan bir karot dahi alınmadı. Karot dahi alınmayan bir binadan bu elektrik ya da doğal gazı nasıl kesilir? Bunu da anlamış değilim. Sadece belediyenin kapılara astığı 60 gün içerisinde ya da 45 gün içerisinde dairelerin boşaltılmasıyla ilgili işte doğal gazınız, elektriğiniz kesilecek diye belgeler asıldığını gördük. Şimdi burada bir sürü mağdur insan var. Kiraya çıkan var, çıkamayan var. Biz buranın bir an evvel çözüme kavuşmasını istiyoruz. Biz şu anda gerçekten daire malikleri olarak çok zor durumdayız. Bize önayak olacak, yol gösterecek hiçbir kimseyi şu ana kadar göremedik" şeklinde konuştu.

'BİZİM EV ALMADIĞIMIZ BİR MEZAR ALDIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI'

Zemindeki suyun zaman zaman yüksek seviyelere ulaştığını belirten Türker, "15 gün öncesinde su çeken motoru çalıştırmasak su seviyelerinin 50 santim ya da 60 santime yine yükseldiğini görecektik. Bu sürekli gelen bir su. Burada çok eskiden bu binalar yapılmadığından burada arka tarafta bahçe sulamak için kuyular vardı. O kuyuların suları muhtemelen bizim binamıza doluyor. Biz temelimizin ne kadar yumuşadığını daha kötü hal aldığını biliyoruz. Son katta oturduğum için buradan bir otobüs geçtiğinde binanın sallandığını hissediyorum. Geçmişte müteahhit tabii ki burayı yaparken o kuyuların olup olmadığını muhtemelen biliyor olabilir. Ama ben o zamanki şartlarda kuyuların ne kadar ebatta büyük olduğunu bilmiyordum. Ama biz sonradan anladık ki binamızın altı su alınca, biz bu kuyulardan buraya su dolduğunu düşünüyoruz. Biz televizyon taksiti öder gibi burada ev aldık. Ama neticesinde bu olaylar ortaya çıkınca, biz ev almadığımızı bir mezar aldığımız ortaya çıktı" dedi.

'BİNAMIZIN ALTINDAN SU ÇIKTI, DİNAMOYLA ÇEKİYORUZ'

Bina sakini Ezgi Özlem Mogul ise, "Binamızın altından su çıktı. Yıllardır benim eşim İsmail Bey uğraşıyor. Dinamoyla çekiyoruz. Burada şu anda karşıdaki binalar gibi biz de yaptırmaya çalışıyoruz ama bize bir yardımcı olacak kimse yok. Zor durumda kalıyoruz. Müteahhitlerle görüşüyoruz. Görüştüğümüz zaman olumlu bir sonuç alamıyoruz. Bina sakinleri bir araya geliyor. Mantıklı bir ortam oluşturamıyoruz. Çünkü insanlar çok zor durumda, zor geçiniyorlar. Binamızın yarısı korku içinde kiraya taşındı. Yarısı başkalarına satıp binadan taşındı. Biz de korku içinde yaşıyoruz. Depremden korkuyoruz. Binanın altındaki sudan korkuyoruz. Her şekilde korku içindeyiz. 6.2'lik depremde evdeydim. Bina çok sallandı ve korku içinde kaldık. Nasıl koşacağımızı da şaşırdık. Merdivenler mi çöker, bina mı çöker o korkuyu yaşadık. Bize devlet yardım etsin. Yarısı bizden kampanyasından yardımcı olsunlar. Bizde yeni binamız olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.