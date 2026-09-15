Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 05.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokakta çıplak şekilde dolaşan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin kimliği A.H.A.E. olarak belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan 27 yaşındaki şüphelinin yapılan kontrollerinde herhangi bir rahatsızlığının veya sağlık sorununun bulunmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H.A.E., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.