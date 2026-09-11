Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli adresleri belirledi. Ekipler, Fatih Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi'nde tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda R.E. (40) ve K.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu hammaddesi ve binlerce hap bulundu Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 16 kilo 181 gram pregabalin hammaddesi ve 8 bin 200 doluma hazır Lyrca hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin aramalarında ayrıca 212 gram has altın, 39 çeyrek altın, 23 tam altın ve 150 avro bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı Gözaltına alınan R.E. ve K.A. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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