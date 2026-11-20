İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yaşanan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden kişinin yakınları ile güvenlik görevlileri arasında çıkan gerginlikte 2 görevli bıçakla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde hastanede meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin yakınları cenazeyi görmek isteyince, bu taleplerine izin vermeyen güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakınları, 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

SALDIRIYA İLİŞKİN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşanan saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz."