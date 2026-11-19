İstanbul'da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Kaza, saat 18.15 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 LGP 224 plakalı midibüsün sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, aynı yönde ilerleyen 34 BB 637 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise önünde bulunan 34 LAE 432 plakalı başka bir otomobile çarptı. Böylece 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde 18 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.