İstanbul Bağcılar Rumeli Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Dün sabah saat 10.00 sıralarında muayene için gelen bir kişi, beklediği süre nedeniyle görevliyle tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetli bir hal aldı. Şüpheli, hasta kayıt masasını dağıtarak çevredeki kamuya ait malzemeleri yere saçtı. Ardından görevliye saldırmaya çalıştı.

Olay anında orada bulunan diğer hastalar, saldırganı uzaklaştırmak için müdahale etti. İstanbul Aile Hekimliği Derneği, olayla ilgili yaptığı açıklamada detayları paylaştı. Dernek, hastanın 25 Ağustos Salı günü saat 10.02'de başvurduğunu ve yalnızca 8 dakika beklediğini belirtti.

Açıklamada, "Sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır. Sağlık kuruluşlarının da hem çalışanlar için hem de hastalar için güvenli alanlar olması gerekir" denildi.