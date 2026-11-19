İstanbul'un Bağcılar ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, iki araca daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 14.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle hafif ticari araçtan yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek yanındaki hafif ticari araç ile otomobile yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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