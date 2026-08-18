İstanbul Bağcılar'da Basın Ekspres Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Can Baldo hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.15 sıralarında Bağcılar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet, aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonunu sağ şeritten geçmeye çalıştı.
Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, hafriyat kamyonunun altına girdi. Sürücünün sıkıştığı araçların altında kalması üzerine çevredekiler durumu ihbar etti.
45 DAKİKALIK KURTARMA ÇALIŞMASI
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren yoğun çalışmasının ardından Can Baldo sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yapılan kontrollerde Baldo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları ve bölgedeki trafik yoğunluğu, dron ile havadan görüntülendi.