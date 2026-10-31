İstanbul Bağcılar'da 20 yaşındaki B.E.D'nin silahla öldürülmesine ilişkin aranan H.Y. (23), 28 Ekim'de İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından çalışma başlattı. İncelemelerde, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden birinin ateş açtığı, göğsünden ve bacaklarından yaralanan B.E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Teknik inceleme ve saha çalışmaları sonucunda, motosikletin arkasında bulunan ve silahla ateş ettiği belirlenen şüphelinin H.Y. olduğu tespit edildi.

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