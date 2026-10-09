İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir kişinin sokak ortasında tarihi çeşmeden akan suyla duş alması dikkat çekti. Üstü çıplak, altı pantolonlu olan kişi, çevredeki vatandaşların bakışlarına aldırış etmeden çeşmeden akan suyla duş aldı. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Cadde üzerinde duş alan kişiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Çevredekilerin bakışlarına rağmen duş almaya devam eden kişinin görüntüleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kişinin çeşme suyuyla duş aldığı ve yoldan geçen vatandaşların dönerek kendisine baktığı anlar yer aldı.

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