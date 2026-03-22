Pazar günü gerçekleşen olayda, Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanı yerleşkesi yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran devlet medyası IRNA’nın geçtiği bilgilere göre, bölgede bulunan kritik bir askeri üs, kimliği belirsiz insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

"ÜS YENİDEN HEDEF ALINDI"

Saldırıya ilişkin ayrıntıları paylaşan IRNA, söz konusu tesisin daha önce de benzer saldırıların odağında olduğuna dikkat çekti. Haberde, "Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınında konuşlu olan ve geçmişte ABD ordusu tarafından da kullanılan askeri yerleşke bir kez daha İHA saldırılarının hedefi oldu" ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonucu tesiste oluşan hasar veya can kaybı olup olmadığına dair Irak resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.