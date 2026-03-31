Shelly Kittleson, Bağdat’ta kimliği henüz netleşmeyen kişiler tarafından kaçırıldı. Olay, Irak güvenlik birimlerini harekete geçirirken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li gazetecinin başkentte alıkonulduğu doğrulanırken, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden birinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, ülke güvenliğini tehdit eden girişimlere ve yabancı uyruklu kişilerin hedef alınmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.
Yerel basında yer alan bilgilere göre, Kittleson’ın şehir merkezindeki konakladığı otelin yakınlarında kaçırıldığı öne sürüldü.
Öte yandan Saad Maan, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.