İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle AKP'li Elazığ Belediyesi, Anadolu Yayıncılar Derneği ve Türkiye Basın Federasyonu'nun katkılarıyla "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" başlıklı panel düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, toplumsal farkındalık çalışmaları ve çözüm önerileri ele alındı.



PROTOKOL YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ



Panele Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, AKP Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, AKP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Melike Yegül Hurma, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, basın mensupları ve yurttaşlar katıldı.





KONUŞMACILAR İKTİDARA YAKIN MEDYA KURULUŞLARINDAN



Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuşmacı olarak yer aldı.



Panelde uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türleri ele alınırken, medyanın bu alanlardaki sorumluluğu, toplumsal farkındalık oluşturmadaki rolü ve çözüm önerileri farklı yönleriyle değerlendirildi.



KAMU DESTEĞİYLE DÜZENLENDİ



Kamu kaynaklarıyla desteklenen organizasyonun, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Elazığ Belediyesi, Anadolu Yayıncılar Derneği ve Türkiye Basın Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Panelde konuşmacı olarak ağırlıklı şekilde iktidara yakın medya kuruluşlarının temsilcilerine yer verilmesi de etkinliğin öne çıkan yönlerinden biri oldu.