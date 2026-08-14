“Şakşuka” şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk etapta apandisit şüphesiyle değerlendirilen Mengüç’ün bağırsağında kitle tespit edildi. Doktorların gerekli müdahaleyi yaptığı öğrenilirken, şimdi gözler patoloji sonucuna çevrildi.

EŞİNDEN YÜREKLERİ AĞZA GETİREN AÇIKLAMA

Tarık Mengüç’ün eşi Funda Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Hastane odasından paylaşım yapan Funda Mengüç, “Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi” diyerek eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

APANDİSİT SANILDI, BAĞIRSAKTA KİTLE ÇIKTI

Funda Mengüç, başlangıçta apandisit olduğu düşünülen rahatsızlığın ardından bağırsakta kitle tespit edildiğini açıkladı. Doktorların müdahalesinin ardından kitlenin patolojiye gönderildiği ve sonucunun beklendiği bildirildi.

“TEK DUAMIZ PATOLOJİDEN GÜZEL HABER ALMAK”

Eşinin sağlık durumuyla ilgili endişesini dile getiren Funda Mengüç, bu süreçte büyük korku yaşadıklarını belirtti. Mengüç, eşinin yıllardır yaptığı iyiliklerin ve insanlara uzattığı yardım elinin bugün onun duası olduğuna inandığını ifade etti.

Funda Mengüç, “Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda ‘temiz’ haberini almak. Allah’ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla” sözleriyle dua etti.

GÖZLER PATOLOJİ SONUCUNDA

Tarık Mengüç’ün sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin patoloji sonucuyla netleşmesi bekleniyor. Mengüç’ün ailesi ve sevenleri, gelecek güzel haberi bekliyor.