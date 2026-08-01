Bağırsak sağlığı; sindirim sisteminden bağışıklığa ve metabolizmaya kadar vücuttaki birçok temel işlevin sürdürülmesinde kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, günlük beslenme rutininde doğru ekmek seçiminin bağırsak mikrobiyomunu desteklemede etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

Prevention dergisine açıklamalarda bulunan Kayıtlı Diyetisyen Stephanie Crabtree, ekmeğin sağlıklı bir beslenme düzenine dahil edilebileceğini vurgulayarak, "Asıl önemli olan; tam tahıllardan, tohumlardan veya kuruyemişlerden gelen lif içeriği yüksek ekmekleri tercih etmektir. Lifler, bağırsak mikrobiyomunu destekleyen faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

LİF TÜKETİMİ VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

Medicine in Microecology dergisinde yayımlanan bir araştırma, yeterli lif alımının bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini koruduğunu ve kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini artırdığını gösteriyor.

Clinical Nutrition dergisinde yer alan bir diğer çalışma ise bağırsak mikroorganizmaları tarafından liflerin parçalanmasıyla oluşan kısa zincirli yağ asitlerinin; mukoza zarının bütünlüğünü korumaya yardımcı olduğunu, sindirimi desteklediğini ve inflamatuar bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebildiğini ortaya koydu.

İŞTE BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN EKMEK TÜRLERİ

Gastroenterolog Dr. Rudolph Bedford ve Diyetisyen Stephanie Crabtree, bağırsak sağlığını desteklemek adına şu ekmek türlerini öneriyor:

Çimlenmiş tam tahıllı ekmek:

Rafine una kıyasla daha yüksek lif ve protein içeren bu ekmek türü, çimlendirme işlemi sayesinde antinütrientlerin parçalanmasını sağlıyor. Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu süreç, vücudun vitamin ve mineralleri emilimini kolaylaştırarak sindirimi daha rahat hale getiriyor.

Uzun fermantasyonlu ekşi mayalı ekmek:

Fermantasyon sürecinde mayanın lifleri kısmen parçaladığını belirten Dr. Bedford, bu durumun prebiyotik etki göstererek bağırsak bakterilerinin işini kolaylaştırdığını ifade ediyor. Crabtree ise bu yöntemin, Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) gibi sindirim hassasiyeti olan kişilerde sindirimi kolaylaştırdığını ve öğün sonrası kan şekeri dalgalanmalarını hafifletebildiğini aktarıyor.

Ata tohumlu tahıl ekmekleri:

Siyez, kızıl buğday (spelt) ve horasan buğdayı (kamut) gibi tahıllardan yapılan ekmeklerin, içerdiği benzersiz bitkisel bileşikler, lif ve mineraller sayesinde beslenme çeşitliliğine katkı sağladığı ifade edildi.

BEYAZ EKMEK VE TAM TAHILLI EKMEK KARŞILAŞTIRMASI

Uzmanlar, genel olarak katkı maddesi az, tam tahıl veya tam buğday unundan üretilmiş ekmeklerin bağırsak için gerekli lif ihtiyacını karşıladığını belirtti. Daha önce yayımlanan uzman görüşlerine göre; beyaz ekmek lif ve mineral açısından zayıf olmasına rağmen hassas sindirim sistemine sahip kişilerce daha kolay tolere edilebilirken, tam tahıllı ekmekler ise yüksek lif içeriğiyle uzun süreli tokluk sağlıyor ve kan şekerini dengeliyor.