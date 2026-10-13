Verywell Health’te yer alan habere göre, bazı peynir çeşitleri içerdikleri canlı ve aktif bakteriler sayesinde bağırsak sağlığı ile sindirim sistemini destekliyor. Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu ürünlerde bulunan yararlı bakteriler mikrobiyom dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlar ve ilgili araştırmalar doğrultusunda öne çıkan altı peynir türü ve özellikleri şu şekilde sıralandı:

İsviçre Peyniri: Isıl işlem görmeden bakteriyel kültürlerle fermente edilen ve olgunlaştırılan bu peynir, yararlı bakterilerin gelişimini destekliyor. Yüksek protein ve düşük sodyum oranına sahip olduğu belirtildi.

Provolone: Yüksek oranda probiyotik barındırmasının yanı sıra B grubu vitaminler ve kas yapımını destekleyen peynir altı suyu proteini içeriyor.

Taze Mozzarella: İnek sütünden üretilen bu yarı yumuşak peynir, Journal of Food Science and Technology çalışmasına göre geniş bir probiyotik yelpazesi ile protein ve kalsiyum sağlıyor.

Gouda: Pastörize edilmeden olgunlaştırılan yapısı sayesinde canlı mikroorganizmaları koruyor. Ancak yüksek yağ ve sodyum içeriği nedeniyle düşük yağlı alternatifleri öneriliyor.

Parmesan (Parmigiano Reggiano): İşlenmiş paket ürünlerin aksine, orijinal türünün Lactobacillus rhamnosus gibi bağışıklık ve sindirim sistemini destekleyen canlı bakteri suşları içerdiği ifade edildi. Ayrıca düşük laktoz oranına sahip olduğu aktarıldı.

Lor Peyniri (Cottage Cheese): Yüksek protein ve düşük kalori değerinin yanı sıra bazı türlerinde aktif kültürler barındırıyor. İçeriğindeki selenyum mineralinin de mikrobiyom dengesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

TÜKETİM TAVSİYELERİ AÇIKLANDI

Haberde, bağırsak sağlığı için peynir satın alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususlar ifade edildi: Ambalaj üzerinde "canlı" veya "aktif" kültür ibarelerinin bulunması, fermente ve olgunlaştırılmış ürünlerin tercih edilmesi, işlenmiş ve eritme peynir tüketiminin sınırlandırılması, peynirin meyve, sebze, tam tahıl ve baklagil gibi lifli gıdalarla birlikte tüketilmesi.

Uzmanlar, sağlıklı yetişkinler için makul miktarda süt ürünü tüketiminin güvenli kabul edildiğini, ancak beslenme düzeninde yapılacak köklü değişikliklerden önce bir sağlık uzmanına danışılması gerektiğini bildirdi.