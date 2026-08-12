Singapur Polis Gücü (SPF), olayla ilgili ihbarın 16 Mayıs 2026’da kendilerine ulaştığını açıkladı. İhbarın, caminin bağış kutularında bulunan paraların zimmete geçirildiği iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.

14 BİN SİNGAPUR DOLARI

Polisin yürüttüğü ön soruşturmada, 42 yaşındaki cami çalışanının Şubat-Mayıs 2026 döneminde camiye ait 14 bin Singapur dolarından fazla parayı kendi zimmetine geçirdiğinden şüphelenildiği kaydedildi.

PARA GÖREV GEREĞİ KENDİSİNE EMANET EDİLMİŞ

SPF açıklamasında, söz konusu paranın şüpheliye işi kapsamında teslim edildiği belirtildi. Şüpheli, çalışan sıfatıyla güveni kötüye kullanma suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak.

Singapur'da bu kapsamda değerlendirilen suçun ağır yaptırımları bulunuyor. Suçlu bulunması halinde şüpheli 15 yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

POLİS UYARDI

Singapur Polisi, dolandırıcılık ve dürüst olmayan davranışlara karşı sert tutum sergileneceğini belirtti.

SPF açıklamasında, "Polis, dolandırıcılık veya dürüst olmayan davranışlarda bulunan herkesi ciddiye almaktadır. Suçlular, kanunlara uygun olarak ağır bir şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.