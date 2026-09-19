Yüksek bütçesi, lüks otellerde düzenlediği toplantılar ve yöneticilerinin kullandığı pahalı makam araçlarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bu kez tartışmanın odağında Denizli İl Müftüsü var.

İddialara göre Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu’nun kullandığı yaklaşık 1 milyon lira değerindeki araç satılarak yerine piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan yabancı menşeli, sıfır kilometre lüks bir araç alındı.

MAKAM HİZMETİNDE

Denizli Ekspres’in fotoğrafladığı aracın kuruma hizmet aracı olarak alındığı, aracın ağırlıklı olarak makam hizmetinde kullanıldığı öne sürüldü. Yaklaşık 4 milyon liralık farkın hangi kaynaktan karşılandığı tartışılırken, aracın Diyanet Vakfı’na yapılan bağışlarla satın alındığı iddiası da gündeme geldi.

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Din-Bir-Sen şu açıklamayı yaptı:

Skoda marka araç, ağırlıklı olarak makam aracı olarak kullanılıyor.

MİLLETİN EMANETİ

“Diyanet’in haysiyeti ve milletin emaneti lüks makam tutkusuna kurban edilemez. Vatandaşlarımız ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, Diyanet İşleri Başkanı TOGG’a binerken, Denizli Müftüsü’nün bu lüks ve tevazu dışı tutumu asla kabul edilemez. İslam’ın ve Diyanet mensuplarının onuruyla bağdaşmamaktadır.”

Sendika, “Bu 5 milyonluk araç için vatandaşın hayır parası mı harcandı?” diye sordu.

Müftü Abdullah Pamuklu, aracın hangi paralarla alındığını açıklamadı.

‘KİMİN TORPİLİYLE KOLTUKTA?’

Din-Bir-Sen, “Denizli Müftüsü koltuğunda kimin torpiliyle duruyor? Duyumlarımıza göre Diyanet İşleri Başkanı’nın ismini kullanıyormuş” ifadelerini kullandı.

Pamuklu’nun Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile Arpaguş’un hemşehrisi olan ve müftü atamalarında etkili konumda bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı’ya yakın olduğu da ileri sürüldü.