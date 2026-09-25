

Bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli rol oynayan A vitamini, günlük beslenmede mutlaka yer verilmesi gereken vitaminler arasında bulunuyor. Vücudun savunma mekanizmasına katkı sağlayan bu vitamin; hücrelerin büyümesi, görme ve birçok organın normal işlevi açısından da önem taşıyor.

A vitamini hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklardan alınabiliyor. Özellikle bazı besinler, içerdikleri yüksek A vitamini miktarıyla öne çıkıyor.

KARACİĞER

A vitamini açısından en zengin besinlerin başında karaciğer geliyor. Yaklaşık 85 gramlık bir porsiyon karaciğer 6580 mcg A vitamini içerebiliyor. Bu miktar, yetişkinler için önerilen günlük alımın oldukça üzerinde.

BALKABAĞI

Bitkisel kaynaklar arasında balkabağı dikkat çekiyor. Bir su bardağı fırında pişirilmiş balkabağında yaklaşık 1140 mcg A vitamini bulunuyor. İçerdiği lif ve çeşitli antioksidanlarla da besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ISPANAK

Bir su bardağı pişmiş ıspanak yaklaşık 943 mcg A vitamini içeriyor. Aynı zamanda farklı vitamin, mineral ve antioksidanları bünyesinde barındıran ıspanak, dengeli beslenmede önemli bir yere sahip.

HAVUÇ

A vitamini denildiğinde akla gelen besinlerden biri olan havuç da listede bulunuyor. Yarım su bardağı pişmiş havuç yaklaşık 665 mcg A vitamini içeriyor. Havuçtaki beta-karoten ise vücut tarafından A vitaminine dönüştürülebiliyor.

TON BALIĞI

Yaklaşık 85 gram pişmiş ton balığında 643 mcg A vitamini bulunabiliyor. Ton balığı aynı zamanda protein ve omega-3 yağ asitleri açısından da zengin bir besin olarak biliniyor.

TATLI PATATES

Tatlı patates de A vitamini bakımından güçlü seçeneklerden biri. Küçük bir adet fırında pişirilmiş tatlı patates yaklaşık 577 mcg A vitamini içeriyor.

A vitamini, bağışıklık sisteminin normal çalışmasının yanı sıra görme, hücre büyümesi ve organların normal işlevleri açısından da önem taşıyor. Günlük ihtiyaç ise yaşa ve cinsiyete göre değişiyor.