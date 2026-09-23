İngiltere’nin Hounslow kentindeki bir yardım mağazasına bırakılan bağış çantasından çıkan lüks kol saati, kurum tarihinin en yüksek değerli çevrim içi satışı olarak kayıtlara geçti.

SIRADAN BAĞIŞ ÇANTASINDAN REKOR SATIŞA

Bağışlanan eşyaların arasında fark edilen saat, mağaza çalışanları tarafından doğrulanması amacıyla kurumun Leeds’teki merkezine gönderildi. Uzmanlar ve bağımsız bir müzayede evi tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, ürünün 18 ayar altından üretilmiş bir Cartier Tank Française olduğu teyit edildi.

Kurum, saati fiziksel mağazada sergilemek yerine daha geniş bir alıcı kitlesine ulaşmak amacıyla çevrim içi satış ortağı Shopiago aracılığıyla eBay üzerinden açık artırmaya çıkardı. Toplam 46 teklifin verildiği açık artırma, saatin 9.766,66 sterline (yaklaşık 635 bin liraya) satılmasıyla tamamlandı.

FON ARAŞTIRMALARINA KAYNAK SAĞLADI

Galler Prensesi Diana ve Michelle Obama gibi tanınmış isimlerin de tercih ettiği modeller arasında yer alan saat tasarımı, elde edilen geliriyle kurumun rekor listesinin ilk sırasına yerleşti.

Daha önce 9.400 sterline (yaklaşık 611 bin liraya) satılan Beatles demosu plak ile 7.502 sterline alıcı (yaklaşık 480 bin liraya) bulan ikinci el otomobil satışlarını geride bırakan saatten sağlanan gelir, vakfın kalp ve damar hastalıkları araştırmalarına aktarıldı.