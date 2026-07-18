Ordu’nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde Muhtar Yener Dikbaş, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere muhtarlığa getirilen kıyafetlerin dağıtım öncesinde kontrol edildiğini, son yapılan incelemede bazı kıyafetlerin cep ve iç astarlarında unutulmuş para ve altınlar fark edildiğini açıkladı.

SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Toplam 6 bin 500 lira ile 23 çeyrek ve yarım altın bulan muhtar, sahiplerini tespit etmek için araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda para ve altınlar, sahiplerine ulaştırıldı.

‘DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞTIK’

Daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını anlatan Dikbaş, hayatını kaybeden bir kadının yakınları tarafından bağışlanan kıyafetlerin iç astarında unutulan paranın da ailesine teslim edildiğini söyledi.

'CEPLERİ VE İÇ ASTARLARI MUTLAKA KONTROL EDİN'

Vatandaşlara çağrıda bulunan Dikbaş, "Bağış yapmadan önce kıyafetlerin ceplerini ve iç astarlarını mutlaka kontrol etsinler. Biz de elimizden gelen dikkati gösteriyoruz ancak yoğunluk nedeniyle gözden kaçabilecek durumlar yaşanabiliyor. Kimsenin mağdur olmaması adına herkesin daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.