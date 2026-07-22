AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında BABALA TV kurucusu Oğuzhan Uğur tutuklandı. BABALA TV ile Ahbap Derneği arasında dolaylı yoldan para trafiği olduğu öne sürüldü. Ancak bilirkişi raporu, Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent’in yardımcısı Yeliz Kaya arasında doğrudan bir mali ilişki tespit edemedi. Raporda, ortak para trafiğinin üçüncü kişiler üzerinden ilişkilendirildiği ifade edildi.

MENAJER İLİŞKİSİ

Gazeteci Murat Ağırel’in haberine göre; bilirkişi raporunda şunlar yer aldı:

“Oğuzhan Uğur’un para transferi yaptığı menajerleri Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş’ın hesap hareketleri inceleniyor. 2017-2026 yılları arasında toplam 802 bin TL’lik para hareketi bulunuyor. Rapora göre, Serhat Aydın’ın Mehmet Sait Köse’ye bin TL, Barış Zümrüt’ün 10.000 TL, Ercüment Karataş’ın ise 14.000 TL gönderdiği ifade ediliyor. Mehmet Sait Köse’nin de Yeliz Kaya ile 550 bin TL’lik hesap hareketi bulunduğu belirtiliyor. Bin liralık ücretin kuliste bir malzemenin parası olduğu, 10 bin liranın yol parası olduğu ve 14 bin liranın ise YouTube ücreti olduğu ifade ediliyor.”

Aynı cezaevine konuldular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent geçen hafta perşembe günü tutuklanmıştı. Levent, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na götürülmüştü. Dün gece tutuklanan Oğuzhan Uğur da aynı cezaevine kondu.